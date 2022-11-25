В позиции Пашиняна в ОДКБ увидели ориентир на Запад

Политолог Тарасов считает, что Пашинян сегодня во всем винит Россию

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня во всем винит Россию. Сейчас он показывает, что и ОДКБ не оказывает Армении полную поддержку, тем самым рассчитывая на содействие Запада. Так считает политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов. В разговоре с «Лентой.ру» он увидел в позиции Пашиняна ориентир на Запад.

Армения в ОДКБ

23 ноября стало известно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался подписать декларацию Совета коллективной безопасности (СКБ) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Пашинян сам запутался в тех интригах, которые устраивает Станислав Тарасов политолог

«Дело в том, что в ОДКБ он ведет своеобразную игру, плетет интриги, которые осуществляет с сентября месяца. Речь идет об эскалации на армяно-азербайджанской границе. События эти загадочные, потому что они произошли на фоне активных переговорных процессов, которые проходили сразу на двух площадках: Брюссельской и Московской. Ничто не предвещало эскалацию, поэтому она сорвала мирный процесс», — считает Тарасов.

Политолог убежден, что в момент эскалации обе стороны показали, что Россия перестает контролировать процессы в регионе. Помимо этого, Армения стала переносить переговорный процесс на западные площадки.

Точка напряженности

Перед саммитом ОДКБ в Ереване шла подготовка документов. 17 документов было подготовлено, рассказал Тарасов.

«15 было подписано, а 2 документа Пашинян отказался подписывать. В принципе, это можно было бы рассматривать как обычное явление. Хотя это и произошло впервые в истории ОДКБ. Тем не менее это подается как шантаж, как кризис, как скандальные ходы Армении. Появились суждения, что Армения готова выйти из ОДКБ и так далее», — отмечает он.

Это такая интрига, чтобы создать точку напряженности, сорвать переговорный процесс Станислав Тарасов политолог

При этом эксперт по региону предполагает, что если бы у Армении был бы выход из ОДКБ куда-либо, то, наверное, она бы вышла. Но ей некуда, добавил он.

«Все дело в том, что активный диалог Пашиняна с Западом не предполагает замену ОДКБ. Он поднял антироссийские настроения и говорит, что войну Армения проиграла, потому что Россия вступила в альянс с Баку и Анкарой. Во всем винит Россию. И вот сейчас он показывает, что ОДКБ не оказывает Армении поддержку. Тем самым он рассчитывает на поддержку Запада. Однако о выходе Армении из ОДКБ разговоров нет», — заключил Тарасов.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил уверенность, что Армения останется в организации, несмотря на то, что не все удалось согласовать.