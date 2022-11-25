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03:09, 25 ноября 2022Экономика

В России вырос спрос на покупку автосервисов

«Ъ»: в России в 5 раз вырос спрос на покупку автосервисов и автомастерских с начала года

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В России с начала года вырос спрос на покупку автосервисов и автомастерских в пять раз. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Отмечается, что скачок произошел на фоне увеличения спроса на услуги независимых станций техобслуживания (СТО), которые, например, все чаще выбирают клиенты страховщиков.

Чаще всего такого рода бизнес приобретали в Екатеринбурге (в 14 раз), Краснодаре (в 17 раз), Казани, Перми, Саратове и Красноярске (в 10 раз). Помимо этого, активно искали предложения по продаже готового автосервисного бизнеса и в Санкт-Петербурге (рост в 9,6 раза).

По информации издания, в 2022 году владельцы гарантийных автомобилей стали реже обращаться к официальным дилерам — так поступали 77,3 процента опрошенных автовладельцев против 87,1 процента по данным предыдущего опроса в 2018 году. Однако к помощи независимых СТО стали прибегать чаще: 11 процентов и 6,8 процента четырьмя годами ранее.

В сентября стало известно, что цены на ряд популярных автомобильных запчастей в России взлетели в полтора раза — на 45-65 процентов в зависимости от товара. Резкое удорожание вызвано дефицитом — многие автопроизводители и поставщики перестали работать в стране.

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Юлия Мискевич
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