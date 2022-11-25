Пережившая смерть дочери телеведущая поделилась способами прийти в себя

OK!: телеведущая пережила тяжелый год и поделилась способом справиться с трудностями

Британская телеведущая, которая за год пережила смерть ребенка, расставание с партнером и смерть бывшего возлюбленного, поделилась способами справиться с трудностями и прийти в себя. Об этом сообщает OK!

36-летняя телеведущая Лорен Гуджер рассказала, что пережила тяжелый год. В июле вторая дочь телеведущей скончалась при родах: вокруг ее шеи обмоталась пуповина. Ребенок умер всего через несколько дней после того, как бывший возлюбленный британки Джейк МакЛин погиб в автокатастрофе в Турции.

Через несколько недель телеведущая рассталась с возлюбленным, с которым встречалась с октября 2020 года. Это произошло после его ареста по подозрению в нападении на ее дом в Эссексе в день похорон дочери.

Из-за психологической травмы женщина долгое время чувствовала себя так плохо, что не могла есть. Через некоторое время она начала заедать горе фастфудом, но потом поняла, что надо что-то менять и перешла на здоровое питание.

Она до сих пор позволяет себе вредные угощения, но в умеренных количествах. Британка также отказалась от выпечки и наняла персонального тренера. Женщина не садилась на жесткую диету, но стала более вдумчиво относиться к выбору еды и размера порций. Она стала больше готовить, в то время как раньше часто покупала еду в кафе.

На завтрак она ест яичницу с тостом, на обед — сэндвич или омлет, а на ужин — пастуший пирог с бататом или пасту. Несколько раз в неделю телеведущая ходит в спортзал, где занимается с персональным тренером. Спорт благотворно влияет и на ее психическое состояние.

«Я не прибегала к какой-либо терапии или медикаментам. Люди советовали мне обратиться к специалисту, и возможно, в будущем я это сделаю. Но сейчас я этого не хочу», — заявила она.

По словам Гуджер, за время беременности она располнела, и ей это не нравилось. Теперь лишний вес уходит. Кроме того, женщина планирует удалить грудные импланты. Британка понимает, что изменения к лучшему не произойдут мгновенно, но уже замечает прогресс и чувствует себя лучше.

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