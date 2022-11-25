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16:05, 25 ноября 2022Мир

Лондон пообещал Киеву дополнительные 3,6 миллиона долларов

Лондон пообещал Киеву еще 3,6 миллиона долларов для восстановления инфраструктуры
Джеймс Клеверли

Джеймс Клеверли. Фото: Flashpic / Globallookpress.com

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли во время своего официального визита в Киев пообещал Украине дополнительную финансовую помощь в размере 3,6 миллиона долларов для восстановления инфраструктуры. Об этом сообщает сайт правительства королевства.

Как передает украинский «24 канал», британский дипломат уже встретился со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Как заявил Клеверли, в Лондоне «не просто говорят об Украине, но и предоставляют конкретную поддержку Украине».

«Наша поддержка будет продолжаться столько, сколько понадобится этой выдающейся стране для восстановления», — подытожил он.

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В документе на сайте британского правительства отмечается, что Лондон выделит Киеву дополнительные три миллиона фунтов (3,6 миллиона долларов) в фонд «Партнерство за сильную Украину» на восстановление критической инфраструктуры страны. Также сообщается, что часть этих средств будет потрачена на восстановление занятой Украиной части Херсонской области.

Также в документе подчеркивается, что Лондон выделит Киеву дополнительные 50 миллионов фунтов (60,5 миллионов долларов). В рамках этой помощи планируется выделить два миллиона фунтов (2,4 миллиона долларов) на разминирование украинской территории и пять миллионов фунтов (шесть миллионов долларов) на реализацию проекта по доставке украинского зерна в страны, где «существует угроза голода». Кроме того, на Украину планируется поставить 35 автомобилей служб экстренной помощи, включая 24 медицинских и шесть специализированных бронированных машин.

18 ноября Киев посетил премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак. Там он встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским. Глава британского кабмина заявил, что Великобритания «знает, что значит бороться за свободу», и пообещал «быть до конца» с Украиной и ее лидером.

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Глеб Бажуткин
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