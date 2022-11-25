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18:06, 25 ноября 2022Мир

МАГАТЭ завершило миссию на Чернобыльской АЭС

МАГАТЭ сообщило о завершении миссии для модернизации и безопасности на Чернобыльской АЭС

Фото: John Moore / Getty Images

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что организация завершила недельную миссию на Чернобыльской атомной электростанции (АЭС). Информация приводится на сайте агентства.

Указывается, что эксперты по ядерной безопасности в том числе мониторили зону отчуждения вокруг ЧАЭС, созданную после катастрофы в 1986 году. По сообщению МАГАТЭ, завершенная миссия «поможет проложить путь к модернизации и усовершенствованию систем ядерной безопасности станции».

Также эксперты получили данные о потребностях АЭС в обеспечении физической безопасности и предоставили рекомендации по радиационному мониторингу, добавили в агентстве.

Ранее в Стамбуле Рафаэль Гросси и глава «Росатома» Алексей Лихачев провели переговоры о создании защитной зоны вокруг Запорожской атомной электростанции.

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Антон Похиляк
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