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11:11, 25 ноября 2022Россия

В России выявили 5992 случая коронавируса за сутки

Оперштаб сообщил о выявлении в России 5992 случаев коронавируса за сутки

Фото: Kirill Braga / Reuters

В России за сутки выявили 5992 случая заражения коронавирусом, общее число заболевших с начала пандемии достигло 21 562 758. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией в пятницу, 25 ноября.

Днем ранее число новых заболевших составило 5784.

Больше всего случаев заражения зафиксировано в Москве (1074), Петербурге (488) и Свердловской области (286). Меньше всего — в Ингушетии, Ненецком автономном округе (по 1 случаю), а также в Туве и Карачаево-Черкессии (по 2 случая).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 1255. За этот же период 5337 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 20 972 766.

За сутки умерли 56 пациентов с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 391 736 человек.

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Анастасия Шейкина
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