Названы российские регионы с подорожавшими дачами

ЦИАН: наиболее заметно дачи подорожали в Новосибирской и Свердловской областях

Россиянам назвали регионы, где наиболее заметно подорожали дачи. Сильнее всего стоимость загородных домов выросла в Новосибирской и Свердловской областях, передает «РБК» со ссылкой на данные ЦИАН.

С начала 2022 года в Новосибирской области дачи подорожали на 82 процента, средняя стоимость дошла до 3,5 миллиона рублей. В Свердловской области параметр увеличился на 45 процентов, до 3,6 миллиона рублей, в Омской области — на 29 процентов, до 2,9 миллиона рублей. В пятерке регионов-лидеров по росту цен на дома также оказались Волгоградская область и Татарстан с подорожанием на 23 и 21 процент соответственно.

В исследовании учитывались одноэтажные здания площадью от 50 до 500 квадратных метров, необязательно пригодные для постоянного проживания. С января стоимость дач в среднем увеличилась на 17 процентов, достигнув 3,48 миллиона рублей. Эксперты считают, что подорожание связано с изменением структуры предложения в пользу более дорогих лотов.

Ранее в ноябре были определены локации Подмосковья, лидирующие по росту стоимости домов. В списке оказались Ленинградское, Симферопольское, Егорьевское и Рязанское шоссе, а также Минское направление.