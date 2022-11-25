Памятник полякам в Латвии измазали краской и расписали ругательством на русском

В латвийском Даугавпилсе белой краской осквернили памятник польским солдатам

В Даугавпилсе осквернили памятник польским солдатам, участвовавшим в борьбе за независимость Латвии в 1919-1920 годах. Об этом сообщает портал Delfi.

Судя по фотографиям, мемориал с изображениями польских военачальников измазали белой краской, а также на нем написали ругательство «суки» на русском языке.

Очисткой памятника занялся Латвийский польский союз. Его представитель Ришард Станкевич заявил, что считает виновными в осквернении «хулиганов, прославляющих российский режим».

По данным латвийской полиции, возбуждено уголовное дело по статье о преступлении против имущества. Кроме того, инцидент проверятся на возможное преступление по мотивам ненависти.

Ранее в ноябре власти Латвии в рамках декоммунизации снесли памятник одному из основателей республики Николаю Свемпу.