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16:17, 25 ноября 2022Бывший СССР

Памятник полякам в Латвии измазали краской и расписали ругательством на русском

В латвийском Даугавпилсе белой краской осквернили памятник польским солдатам

Кадр: RUS LSM / YouTube

В Даугавпилсе осквернили памятник польским солдатам, участвовавшим в борьбе за независимость Латвии в 1919-1920 годах. Об этом сообщает портал Delfi.

Судя по фотографиям, мемориал с изображениями польских военачальников измазали белой краской, а также на нем написали ругательство «суки» на русском языке.

Очисткой памятника занялся Латвийский польский союз. Его представитель Ришард Станкевич заявил, что считает виновными в осквернении «хулиганов, прославляющих российский режим».

По данным латвийской полиции, возбуждено уголовное дело по статье о преступлении против имущества. Кроме того, инцидент проверятся на возможное преступление по мотивам ненависти.

Ранее в ноябре власти Латвии в рамках декоммунизации снесли памятник одному из основателей республики Николаю Свемпу.

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Антон Похиляк
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