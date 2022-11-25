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15:35, 25 ноября 2022Ценности

Россияне назвали самые популярные подарки на День матери

Life.ru: самыми популярными у россиян подарками на День матери стали цветы и конфеты

Фото: Shutterstock

Уже более 20 лет в России в последнее воскресенье ноября отмечается День матери. Несмотря на это, о существовании праздника не знает треть жителей страны (31 процент респондентов). Однако подавляющее большинство празднующих готовят подарки для своих близких, свидетельствуют результаты опроса оператора доставки СДЭК и некоммерческого центра «Душа мамы», передает портал Life.ru.

Согласно результатам исследования, про День матери преимущественно не слышали представители старшего поколения — россияне от 45 до 54 лет. Среди молодых людей от 25 до 34 лет знают о существовании праздника 74 процента опрошенных. При этом осведомлены о нем больше женщины, чем мужчины (75 процентов респондентов против 59 процентов соответственно).

Отмечается, что поздравить своих матерей с праздничной датой планируют 85 процентов участников опроса. Самыми популярными подарками среди россиян по случаю Дня матери стали цветы и конфеты, их собираются преподнести 58 и 53 процента опрошенных россиян. Кроме того, жители страны планируют поздравить своих мам, подарив им деньги (41 процент), косметику (38 процентов), товары для дома (29 процентов). Самыми непопулярными презентами по случаю международного праздника в честь матерей стали гаджеты, одежда и алкоголь. Такие варианты назвали 11, 13 и 21 процент опрошенных соответственно.

Ранее педагоги российских школ рассказали, какие подарки обычно получают ко Дню учителя, и выделили среди них самые запоминающиеся. Сообщалось, что помимо цветов типичный для педагога подарок — это сертификат в один из магазинов.

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Варвара Кошечкина
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