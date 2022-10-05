Педагоги высказались о подарках ко Дню учителя

Российский педагог рассказала, как получила в качестве подарка ко Дню учителя котенка

Педагоги российских школ рассказали «Ленте.ру» о том, какие подарки обычно получают ко Дню учителя, и выделили среди них самые запоминающиеся. По словам учителей, обычно им на праздники, конечно же, дарят цветы. Некоторые просят этого не делать, так как они быстро пропадают.

Портреты

Помимо цветов типичный для педагога подарок — это сертификат в какой-нибудь магазин, поделилась учитель русского языка и литературы, пожелавшая остаться анонимной.

«У меня день рождения и День учителя рядом, поэтому два праздника сливаются в один, и как-то раз мне родительский комитет подарил торт, очень красиво украшенный, мой портрет и букет из фруктов. Это мне запомнилось. Также мне дети дарили открытку в рамке с благодарностью учителю — красивые слова на красивом фоне. Она у меня висит в кабинете», — вспомнила педагог. Если подарок недорогой, то он имеет место быть, как благодарность за педагогический труд, считает она.

«Фруктовая корзина — лучший подарок, на мой взгляд, потому что полезный. Еще из необычного были перчатки из "Снежной королевы". Это если говорить о финансовой составляющей. Если о внимании, то это был портрет», — рассказала учитель русского языка и литературы одной из смоленских школ.

Подарок с хвостиком

Я не приветствую подарки, самый ценный подарок — это хорошее поведение и отличные оценки моих учеников тьютор из Ростовской области

Самым необычным подарком ко Дню учителя для тьютора из Ростовской области стал котенок. По воспоминаниям педагога, сразу после трудоустройства в школу на классном часу она разговаривала с учениками пятого класса о домашних животных. Ребята тогда спросили, кого учительница любит. Та ответила, что котов.

«Ну, поговорили и поговорили. Наступает День учителя, ребята столпились возле кабинета, староста держит коробку, перевязанную бантом, они в один голос: «С праздником вас!» Я при них развязываю бантик, открываю коробку, а там серый котенок, маленький, такой милый. Это было неожиданно, но очень приятно. Котик живет со мной, ребята эти уже в девятом классе, так получилось, что я перешла работать в другую школу, но с детьми мы связь поддерживаем, и это необычное поздравление тоже вспоминаем с улыбкой», — поделилась тьютор.

Своими руками

По словам учителя изобразительного искусства, приятнее всего получать подарки, которые сделаны своими руками. «Мне кажется милым, когда дети рисуют мне что-то, когда ребенок действительно постарался и вложил какой-то смысл в свою открытку или рисунок. Большего и не нужно. Вот мне сегодня мальчишки из пятого класса, которых я всю неделю шпыняла, потому что они плохо себя вели, на технологии сделали поделку, мне так приятно было», — рассказала собеседница «Ленты.ру».

Солидарна с ней и другая учительница, которая преподает русский язык и литературу. Чем проще подарок, тем лучше, отметила она.

Очень нравятся подарки от детей, которые они делают своими руками. Это могут быть разные открыточки в стиле Pinterest. У меня, например, в школе под стеклом лежит такая. Один класс в прошлом году раздавал учителям — каждому особенную. Мне как учителю литературы дарили с профилем Пушкина и цитатой учитель русского языка и литературы

Обычно, по ее словам, родители заранее спрашивают учителя о том, что ему необходимо, и дарят сертификат в соответствующий магазин.

«Я нормально отношусь к подаркам от учеников и родителей, потому что не всегда они несут какой-то подтекст, это просто знак внимания. Единственное, неприятно, когда дарят деньги. Вообще, очень много дарят цветов, мы просим не дарить, так как они пропадают, и это просто выброшенные деньги — лучше конфеты, чай или кофе. В наше время лучше кофе, он сейчас дорого стоит», — подытожила педагог.

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