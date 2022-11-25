Сообщение о ликвидации двух страйкболистов в Воронеже не подтвердилось

Сообщение о двух ликвидированных ФСБ воронежских страйкболистах не подтвердилось

Сообщение о двух ликвидированных страйкболистах в Воронеже не подтвердилось.

В материале издания «Русская служба The Moscow Times», опубликованном 24 ноября, сказано, что ликвидированные ФСБ диверсанты, которые, согласно версии спецслужб, готовились атаковать объекты энергетической инфраструктуры Воронежской области, оказались местными страйкболистами.

Журналисты утверждают, что нашли двоих мужчин в соцсетях и выяснили, что они являются участниками ролевых игр по тематике компьютерной игры S.T.A.L.K.E.R. Авторы статьи указали на соответствия одежды и деталей интерьера на кадрах оперативной съемки и снимках в аккаунтах — но не привели никаких визуальных материалов в подтверждение своих слов. В страйкбольном сообществе Воронежа данную информацию газете подтвердили — однако не уточняется, кто именно.

При этом еще один «собеседник в кругах страйкболистов» в беседе с репортерами назвал убитых странными персонажами: «Фосген был анархистом, бунтарем и поддерживал Украину. Много раз был забанен на играх из-за нарушений правил. [Владимир] Котовский — обычный технарь, работяга со своими планами на жизнь. Был сторонником [Алексея] Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) Навального», — приводит издание цитату неназванного источника.

23 ноября ФСБ России сообщало об уничтожении в Воронежской области членов законспирированной ячейки сторонников украинской националистической идеологии. При этом на местах проживания фигурантов, а также в специально оборудованном тайнике были обнаружены два готовых к применению самодельных взрывных устройства и компоненты для их изготовления, холодное и огнестрельное оружие, боеприпасы различного калибра, а также средства конспиративной связи — все находки попали на фото и кадры оперативной съемки.

Сведения об увлечении страйкболом ликвидированных ФСБ диверсантов получили распространение преимущественно в украинском сегменте и СМИ, внесенных Минюстом России в список СМИ-иноагентов — в частности, The Insider и «Медуза». При этом официальные сведения спецслужб распространило большое число федеральных изданий: MK.RU, РИА Новости, ТАСС, «Известия», РБК, Life и многие другие. Портал «Блокнот Воронеж» также опубликовал материал с критикой утверждений «Русской службы The Moscow Times».