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15:08, 25 ноября 2022Россия

Российские войска отразили контратаку ВСУ на донецком направлении

Минобороны заявило об отражении контратаки тактической группы ВСУ на донецком направлении

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские войска решительными действиями отразили контратаку ротной тактической группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Бахмутского на донецком направлении. Об этом в пятницу, 25 ноября, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, в результате были уничтожены до 60 украинских военных, а также два танка и три боевых машины пехоты.

Кроме того, Конашенков сообщил о пресечении попытки противника провести контратаку в Запорожской области на южно-донецком направлении. Российские войска отбросили бойцов ВСУ на исходные позиции, уничтожив более 50 украинских военнослужащих.

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По данным Минобороны, с начала спецоперации российские войска уничтожили 6813 танков и других боевых бронемашин, 390 зенитных ракетных комплексов, 902 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3620 артиллерийских орудий и минометов, 333 самолета, 177 вертолетов, 2562 беспилотника и 7352 единицы военной автомобильной спецтехники.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров показал видео с перестрелки бойцов батальона «Север» и украинских военных. По словам политика, в ходе боя уничтожены более 200 солдат ВСУ, в числе которых были польские и американские наемники.

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Константин Лысяков
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