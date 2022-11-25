Российские войска отразили контратаку ВСУ на донецком направлении

Минобороны заявило об отражении контратаки тактической группы ВСУ на донецком направлении

Российские войска решительными действиями отразили контратаку ротной тактической группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Бахмутского на донецком направлении. Об этом в пятницу, 25 ноября, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, в результате были уничтожены до 60 украинских военных, а также два танка и три боевых машины пехоты.

Кроме того, Конашенков сообщил о пресечении попытки противника провести контратаку в Запорожской области на южно-донецком направлении. Российские войска отбросили бойцов ВСУ на исходные позиции, уничтожив более 50 украинских военнослужащих.

По данным Минобороны, с начала спецоперации российские войска уничтожили 6813 танков и других боевых бронемашин, 390 зенитных ракетных комплексов, 902 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3620 артиллерийских орудий и минометов, 333 самолета, 177 вертолетов, 2562 беспилотника и 7352 единицы военной автомобильной спецтехники.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров показал видео с перестрелки бойцов батальона «Север» и украинских военных. По словам политика, в ходе боя уничтожены более 200 солдат ВСУ, в числе которых были польские и американские наемники.