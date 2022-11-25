Сообщение о массовом сносе зданий в Ростове-на-Дону оказалось недостоверным

Сообщение о массовом сносе зданий в центре Ростова-на-Дону оказалось недостоверным

Сообщение о массовом сносе зданий в центре Ростова-на-Дону оказалось недостоверным.

В Telegram-канале Don Mash, насчитывающем свыше 55 тысяч подписчиков, 24 ноября появилось сообщение, в котором утверждается, что в историческом центре Ростова-на-Дону якобы запланирован массовый снос более 500 зданий, находящихся в аварийном состоянии.

В качестве доказательства администраторы канала привели документацию, подписанную в октябре текущего года, которую, как утверждается, местная прокуратура разослала управляющим компаниям по Кировскому и Ленинскому районам, — согласно бумагам, им поручено проверить многоквартирные дома и исключить некоторые из списка капремонта. «Все это прямая дорога к расселению жильцов и сносу», — утверждается в тексте. Более того, сказано, что, кроме разрушенных сооружений, в списки попали и неаварийные дома исторического центра.

Краевед и градозащитник Геннадий Крольман в беседе с порталом 161.RU также заявил о том, что в городе готовится массовая зачистка исторического центра. «У нас всего 2,5 тысячи дореволюционных зданий. Если 500 домов признать аварийными, после чего расселить жильцов и снести, то это каждый пятый исторический дом Ростова исчезнет с лица земли», — заявил он.

В тот же день городская администрация заявила в Telegram, что появившиеся в СМИ сообщения о якобы готовящемся массовом сносе аварийных домов в историческом центре Ростова-на-Дону не соответствуют действительности. Там пояснили, что в отношении домов, включенных в опубликованный список, проведут лишь ежегодный мониторинг технического состояния. «Данная информация необходима для учета домов с высоким процентом износа для дальнейшего принятия решения о его эксплуатации. Стоит отметить, что признание дома аварийным — сложная процедура, в том числе предполагающая согласие на признание дома аварийным со стороны собственников», — заключили в администрации.

В пресс-службе министерстве ЖКХ региона KP.RU подтвердили, что в зданиях из перечня проводят обычный технический мониторинг. «После этого обслуживающие организации будут знать, нужны ли какие-то меры для обеспечения безопасности людей», — пояснил представитель областного ведомства.

Кроме того, в региональной прокуратуре, комментируя Privet Rostov данные о списке зданий, заявили, что речь идет лишь о мониторинге и это не значит, что все указанные сооружения признают аварийными. «Здесь не говорится, что все их снесут. Необходимо провести обследование и понять, нет ли угроз», — сообщил источник.

Сведения о массовом сносе домов в Ростове-на-Дону получили широкое распространение преимущественно в региональных СМИ. К примеру, соответствующие заметки появились на сайте KP.RU, RostovGazeta, в изданиях «Ростовская область сегодня», «Блокнот Ростов», Donnews.ru, «Южный федеральный», «Панорама Ростова-на-Дону», «АиФ.ру». Некоторые из указанных порталов также разместили в своих новостях комментарии властей по поводу сложившейся ситуации.