Блогершу выгнали из кофейни из-за сделанного снимка

Блогершу выгнали из кофейни со строгими правилами из-за сделанного снимка

Пользовательница TikTok с ником madison_hair поделилась видеороликом, который она сняла в американской кофейне со строгими правилами для посетителей. По словам женщины, ее выгнали из заведения за сделанный снимок мороженого. На ролик обратило внимание издание Daily Dot.

В начале видео пользовательница показала вывеску заведения. На ней было указано, что в кофейне от посетителей требуется «скромная одежда»: глубокие декольте, голые плечи и платья выше колена оказались под запретом. Гостям также не разрешается сквернословить и совершать действия, которые «не соответствуют норме христианского поведения». Кроме того, в заведении нельзя пользоваться мобильными телефонами, планшетами и ноутбуками, а также делать фотографии.

По словам блогерши, сначала она не ознакомилась с вывеской и решила сфотографировать красивое мороженое. Однако к ней подошел мужчина, которого пользовательница приняла за хозяина заведения, и сказал, что в заведении запрещена съемка. Он также попросил посетительницу унести смартфон в машину.

Блогерша призналась, что ее шокировали принятые в кафе правила. «Это место нужно закрыть», — написала она под роликом, добавив, что считает такие требования дискриминационными.

При этом сама компания объясняет строгие правила стремлением воссоздать в США культуру Италии. «В Италии люди сидят за столом и разговаривают часами, как будто каждая ночь может быть для них последней. Это один из самых впечатляющих моментов, который оставляет след в сердце. Мы потеряли это в Америке», — сказано на страничке заведения в соцсетях.

Пользователи удивились необычным правилам и поделились в комментариях своим впечатлением от кофейни. «Видимо они собираются разорить свой бизнес», — отметил юзер. «Похоже они рассчитывают, что без смартфона у клиентов не будет доказательств, если возникнут спорные ситуации», — добавил другой комментатор.

Ранее другой пользователь TikTok, работающий в ресторане, рассказал о привычке гостей, которая, по его мнению, не нравится сотрудникам общепита. Молодой человек возмутился тем, что некоторые клиенты заказывают несколько напитков, но выпивают не все.