Россияне стали в пять раз чаще интересоваться жильем в одной курортной стране

Emirates.Estate: россияне стали в пять раз чаще интересоваться покупкой жилья в ОАЭ

В октябре 2022 года спрос на недвижимость в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) оказался на 400,64 процента выше, чем в аналогичный период 2021 года. О том, что граждане России стали в пять раз чаще интересоваться жильем в этой курортной стране, «Ленте.ру» сообщили эксперты портала Emirates.Estate.

По сравнению с октябрем 2020-го в десятом месяце 2022-го положительная динамика составила 907,81 процента. Кроме того, по итогам октября нынешнего года количество запросов от россиян увеличилось на 17,01 процента относительно сентября. Специалисты отметили, что спрос на приобретение недвижимости в ОАЭ растет на протяжении двух месяцев подряд. Всего за десять месяцев текущего года число запросов со стороны граждан России на покупку жилья в курортной стране повысился на 289,48 процента по сравнению с январем года и на 542,79 процента — относительно десяти месяцев 2020 года.

Ранее в ноябре аналитики компании Skolkovo Realty пришли к выводу, что москвичи бросились скупать жилье в Дубае. По их данным, спрос на приобретение недвижимости там со стороны жителей столицы в октябре 2022 года вырос на 5,24 процента относительно сентября.