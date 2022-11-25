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05:37, 25 ноября 2022Путешествия

Турист побывал в дешевом отеле Египта и описал отдых фразой «без шока и кошмара»

Читатель «Тонкостей туризма» побывал в дешевом отеле Хургады и возмутился скудным питанием

Фото: OlegSliva / Тонкости туризма / Яндекс.Дзен

Российский турист побывал в дешевом отеле Египта и рассказал о главных недостатках гостиницы. Историей своего отдыха мужчина поделился с порталом «Тонкости туризма», его отзыв был опубликован на платформе «Яндекс.Дзен».

Автор публикации рассказал, что семидневный тур с размещением в четырехзвездочном Ali Baba Palace в Хургаде обошелся ему всего в 91 тысячу рублей на двоих. По его словам, у гостиницы была большая территория, «старенький, но безопасный аквапарк» и много бассейнов с теплой водой. «Уверенная "четверка" с египетскими особенностями: бюджетно, но без шока и кошмара», — такой фразой россиянин описал отель.

Главным минусом гостиницы читатель портала назвал питание. Он сообщил, что некоторые рестораны работают только в вечернее время и по записи. «Выбор еды очень скудный, голодными, конечно, не останетесь, но на третий день понимаешь, что все, что подается в ресторане, тебе надоело», — возмутился турист.

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По словам россиянина, персонал отеля соответствует египетским стандартам. «Немного ленивый, немного хитрый, хотят чаевых, — добавил он. — Главное, никто не грубит; если есть возможность, дайте доллар или два, а нет — так и скажите: нет, но спасибо большое. Слова благодарности вполне себе заменят доллар».

Ранее в ноябре отдыхавшая в Египте российская туристка пожаловалась на плохое отношение местных к русским. Путешественница подчеркнула, что в почете у персонала отеля арабы и французы, а путешественников из России египтяне полностью игнорируют.

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Фариза Бацазова
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