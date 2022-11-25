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12:53, 25 ноября 2022Бывший СССР

Москва продолжила налаживать отношения Еревана и Баку

Пресс-секретарь Песков заявил, что Москва продолжает налаживать отношения Еревана и Баку
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Сергей Карпухин / Reuters

Москва продолжает налаживать отношения между Ереваном и Баку. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

«Россия не то что готова, Россия постоянно констатирует продолжение своей работы по содействию двум государствам в урегулировании ситуации», — сказал он. Как утверждает Песков, российская сторона содействует также в подписании мирного договора между Арменией и Азербайджаном.

Ранее азербайджанский президент Ильхам Алиев сообщил, что Франция не может принимать участие в мирном процессе Баку и Еревана. Он отказался от посредничества Парижа. Алиев осудил слова президента Франции Эммануэля Макрона, выступившего с обвинениями в отношении Азербайджана.

24 ноября российские миротворцы зафиксировали нарушение режима прекращения огня в зоне Нагорного Карабаха со стороны азербайджанских военных. Уточнялось, что в результате произошедшего никто не пострадал. Согласно заявлению Минобороны России, выясняются обстоятельства инцидента с представителями Армении и Азербайджана.

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Кристина Есикова
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