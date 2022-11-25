Исключение российского газа из совместных закупок ЕС объяснили

Аналитик Юшков назвал единого закупщика ЕС дополнительным игроком на газовом рынке

Эксперт Финансового университета при Правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков заявил, что единый закупщик Евросоюза будет выступать в качестве дополнительного игрока на газовом рынке. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил исключение российского газа из совместных закупок ЕС.

Единый закупщик ЕС

Министры энергетики стран Европейского союза (ЕС) на внеочередном заседании 24 ноября договорились исключить российский газ из контрактов на совместные закупки, объем которых в 2023 году должен составить не менее 15 процентов от объема газохранилищ стран-членов. Из документа следует, что новые правила создадут возможности для государств-участников ЕС приобретать газ совместно на глобальных рынках.

Сам механизм единого закупщика пока непонятен Игорь Юшков ведущий аналитик ФНЭБ

«Изначально предполагалось, что таким образом страны Евросоюза будут снижать цены на европейском газовом рынке. Это значит, что они должны вместо всех остальных контрактов выпустить на рынок на переговоры с поставщиками единого закупщика. То есть фактически заблокировать выполнение всех остальных договоров», — сообщил Юшков.

Аналитик объяснил, что по плану страны Евросоюза должны были покупать газ у единого закупщика. Он должен был быть монополистом в плане закупки, добавил он.

Таким образом он смог бы диктовать свою цену поставщикам, потому что они не смогли бы играть на конкуренции покупателей Игорь Юшков ведущий аналитик ФНЭБ

Однако таких разговоров в настоящее время нет. А значит, этот единый закупщик будет выступать в качестве дополнительного игрока на рынке, отметил Юшков.

«Ему будут давать деньги из государственных бюджетов, он будет приходить на рынок и скупать дополнительные объемы газа, усилив конкуренцию. Цены от этого только вырастут», — убежден он.

Российский газ

Также единый закупщик должен гарантировать, что подземные хранилища газа в Европе будут заполнены к началу следующего отопительного сезона, сообщил аналитик.

«Для России здесь тоже большой вопрос, — а если право собственности от "Газпрома" с трубопроводного газа перешло на какую-то европейскую компанию, она же вполне может дальше на бирже продать этот газ единому закупщику. Не исключено, если он вообще по любой цене будет покупать газ, то так и будут спекулировать сами европейские компании: будут покупать газ у России подешевле, а перепродавать этому единому закупщику подороже», — считает Юшков.

Главное, чтобы единый закупщик это делал не напрямую у «Газпрома». Я так понимаю, что в этом заключаются ограничения Игорь Юшков ведущий аналитик ФНЭБ

Ранее Министры энергетики Евросоюза не смогли договориться по поводу потолка цен на российский газ — планируется, что следующая встреча будет 13 декабря. По словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, министры не смогли принять решение, которое отвечало бы общим целям Еврокомиссии.