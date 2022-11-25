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12:24, 25 ноября 2022Мир

Германия запретила Польше передавать Украине ЗРК Patriot

Глава Минобороны Германии Ламбрехт запретила Польше передавать Украине ЗРК Patriot

Фото: Reuters

Германия запретила Польше передать зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot Украине. Об этом сообщила министр обороны Германии Кристина Ламбрехт, ее цитирует агентство Reuters.

«Эти комплексы — часть интегрированной воздушной обороны НАТО, а это означает, что они предназначены для развертывания только на территории НАТО», — заявила министр.

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Ранее Ламбрехт говорила, что достигла соглашения с польским коллегой Мариушем Блащаком о размещении на польской территории зенитных ракетных комплексов Patriot.

До этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время беседы с государственным секретарем США Энтони Блинкеном заявил, что пришло время для поставок комплекса Patriot на Украину.

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Глеб Бажуткин
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