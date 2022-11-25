Российский губернатор сообщил о втором за день обстреле со стороны Украины

Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле ВСУ поселка Ленинский

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по поселку Ленинский Шебекинского городского округа Белгородской области. О втором за день обстреле сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, в результате был разрушен частный жилой дом. Проживавшую в нем семью переселили в безопасное место. Оперативные службы проводят в поселке подомовой обход.

Ранее Гладков заявил, что ВСУ обстреляли села Старый Хутор и Бирюч Валуйского городского округа. Он рассказал, что в результате удара со стороны Украины были повреждены два частных домовладения и здание местного Дома культуры. Пострадавших нет.

Кроме того, 23 ноября глава Белгородской области сообщил, что украинская сторона обстреляла поселок Устинка. В результате атаки сразу три населенных пункта остались без электричества.

Из-за регулярных обстрелов со стороны Украины власти региона продлили до 6 декабря «желтый» (высокий) уровень террористической опасности.