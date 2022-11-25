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15:35, 25 ноября 2022Ценности

64-летний персональный тренер назвала лучшее время дня для спорта

64-летний тренер Лесли Максвелл из Австралии посоветовала тренироваться после еды

Фото: @lesleymaxwell.fitness

Персональный тренер Лесли Максвелл из Австралии назвала лучшее время для физических упражнений в течение дня. Советы на эту тему она дала в личном Instagram-аккаунте (признана в России экстремистской и запрещена; является головной компанией Facebook и Instagram, которые также запрещены в России), на который подписаны более 118 тысяч человек.

64-летняя спортсменка обрела популярность в соцсетях благодаря фотографиям и видеороликам, на которых она демонстрирует накачанное тело и рассказывает о здоровом образе жизни. В последней публикации женщина ответила на вопрос подписчиков о лучшем, по ее мнению, периоде суток для тренировок.

«Мой ответ может вас удивить: [я занимаюсь спортом] сразу же после еды. Тогда у меня достаточно энергии для тренировки. Я всегда забочусь о том, чтобы подпитывать свое тело достаточным количеством белков и жиров. Обычно я потребляю их каждые два-три часа и никогда не голодаю», — поделилась она.

Ранее в ноябре пенсионерка Кико Гест из Атланты, США, которая выглядит как подросток в 72 года, раскрыла секрет своей моложавой внешности. По словам Гест, оставаться в форме, несмотря на преклонный возраст, ей помогает спорт. Ежедневно американка посвящает два-три часа гимнастике, танцам, балету или тренировкам с утяжелителями.

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Карина Черных
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