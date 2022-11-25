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09:38, 25 ноября 2022Забота о себе

Пользователи сети назвали свои самые отвратительные привычки

В Reddit назвали отвратительными привычками склонность нюхать пальцы и ковырять в носу

Фото: Shutterstock

Пользователи Reddit признались в склонности сидеть на унитазе неправильно, ковырять в носу при любом удобном случае и нюхать пальцы после контакта с различными частями тела. Свои самые отвратительные привычки они назвали в ответ на вопрос одного из читателей портала AskReddit.

Многие отметили, что пользуются туалетом не так, как принято. Например, неправильно сидят на унитазе или не закрывают за собой дверь.

Я сижу на унитазе задом наперед, чтобы ставить на бачок ноутбук

IHateMondays317пользователь Reddit

Множество комментариев посвящено запахам. Люди рассказывают, что чешут различные части тела и потом с удовольствием нюхают пальцы, исследуя свои выделения. Например, пот.

Я чешу мошонку и медленно подношу пальцы к носу

FatherNEETпользователь Reddit

Много лайков собрали рассказы о любви ковырять в носу или сморкаться.

Я постоянно ковыряю в носу. Ненавижу ощущение забитых ноздрей. Сморкаюсь, но это работает не всегда

Alcoraidenпользователь Reddit
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Александра Лисица
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