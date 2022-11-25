Украинские власти рассказали о ситуации на Хмельницкой АЭС

Украинские власти заявили, что началось возобновление работы Хмельницкой АЭС

Глава Хмельницкой областной администрации Сергей Гамалий заявил, что началось возобновление работы Хмельницкой атомной электростанции (АЭС). Об он написал в своем Telegram-канале.

«Восстанавливаем нормальную работу ХАЭС: первый блок выведен на мощность 500 МВт, второй — на минимально контролируемый уровень мощности», — сообщил Гамалий.

Он уточнил, что в регионе самая сложная ситуация с электроснабжением. Как утверждает глава администрации, в Хмельницкой области есть 35 процентов мощности от потребности, поэтому есть возможность «подключить всю» критическую инфраструктуру. Несмотря на работу энергетиков, город Изяслав и поселок городского типа Белогорье все еще остаются без электричества.

Ранее энергоблоки ХАЭС были отключены от энергосистемы. Причиной произошедшего стали массовые атаки по энергетическим объектам Украины, добавил Гамалий. По его словам, напряжение отсутствовало в большинстве общин области.

