Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:09, 25 ноября 2022Бывший СССР

Украинские власти рассказали о ситуации на Хмельницкой АЭС

Украинские власти заявили, что началось возобновление работы Хмельницкой АЭС

Фото: Научный портал «Атомная энергия 2.0»

Глава Хмельницкой областной администрации Сергей Гамалий заявил, что началось возобновление работы Хмельницкой атомной электростанции (АЭС). Об он написал в своем Telegram-канале.

«Восстанавливаем нормальную работу ХАЭС: первый блок выведен на мощность 500 МВт, второй — на минимально контролируемый уровень мощности», — сообщил Гамалий.

Он уточнил, что в регионе самая сложная ситуация с электроснабжением. Как утверждает глава администрации, в Хмельницкой области есть 35 процентов мощности от потребности, поэтому есть возможность «подключить всю» критическую инфраструктуру. Несмотря на работу энергетиков, город Изяслав и поселок городского типа Белогорье все еще остаются без электричества.

Ранее энергоблоки ХАЭС были отключены от энергосистемы. Причиной произошедшего стали массовые атаки по энергетическим объектам Украины, добавил Гамалий. По его словам, напряжение отсутствовало в большинстве общин области.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кристина Есикова
Обсудить
Последние новости
В Крыму ответили на слова Зеленского о возвращении полуострова невоенным путем
В российском городе загорелся гараж с заполненным топливом бензовозом
Отсидевший 20 лет в тюрьме невиновный отсудил у полиции миллиарды рублей
Российской компании разрешили купить KFC
Великобритания призвала Украину наращивать военное наступление зимой
В российском регионе продлили запрет для мигрантов на управление автобусами
Хавбек сборной Португалии призвал болельщиков критиковать Роналду
Один тип квартир подешевел в Москве
В российском океанариуме за два месяца умерли акула-зебра и дельфин
Полная блогерша показала способ скрыть выпирающий живот с помощью одежды
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.