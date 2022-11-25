Россияне сняли номер в московском отеле по цене автомобиля

OneTwoTrip: самое дорогое бронирование отеля на Новый год стоило 855 тысяч рублей

Наиболее дорогостоящее бронирование отеля на новогодние праздники обошлось россиянам в 855 тысяч рублей, что примерно равно средней стоимости подержанного автомобиля с пробегом в России. Об этом сообщается в исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, попавшем в распоряжение «Ленты.ру».

По данным аналитиков, такую сумму россиянам пришлось заплатить за 18-дневный отдых в одном из московских отелей на двоих в Новый год. Вторым самым дорогим бронированием по России стало восьмидневное проживание в четырехзвездочном отеле Эсто-Садка в Адлеровском районе за более чем 394 тысячи рублей на двоих.

Тройку лидеров замыкает пребывание в отеле категории «три звезды» в Архызе. Семья с одним ребенком сняла номер в гостинице на три дня за 243 тысячи рублей. При этом за аналогичный по длительности отдых в пятизвездочной гостинице Геленджика двое гостей с ребенком отдали примерно 170 тысяч рублей.

Тем временем самое дорогое зарубежное бронирование стоило клиенту OneTwoTrip около 633 тысяч рублей. В эту стоимость входило недельное размещение в пятизвездочном отеле Таиланда на четверых. На втором месте по стоимости оказалось девятидневное проживание в парижской гостинице категории «четыре звезды», которое обошлось туристу в 503 тысячи рублей.

На третьей строчке расположился 12-дневный отдых в пятизвездочном отеле, за который четверо взрослых заплатили 432 тысячи рублей. Немного дешевле удастся отдохнуть туристам в Индонезии. Они забронировали отель категории «пять звезд» на четыре ночи за 412 тысяч рублей на четверых.

Топ-5 самых дорогих заграничных бронирований закрывает пятизвездочный отель в Дубае, за шестидневное проживание в котором двое туристов заплатили также 412 тысяч рублей.

Ранее в ноябре аналитики OneTwoTrip раскрыли стоимость самых дорогих авиабилетов с отправлением в новогодние праздники. Наиболее дорогостоящим оказался перелет в Новый год из Санкт-Петербурга в Дубай (ОАЭ). Клиенту сервиса пришлось заплатить за четыре билета в обе стороны в бизнес-классе 3,7 миллиона рублей.