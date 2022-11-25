АНО «Цифровая экономика» изучила практики внедрения ИИ в промышленность России

АНО «Цифровая экономика» изучила практики внедрения ИИ в обрабатывающую промышленность

На международной онлайн-конференции Artificial Intelligence Journey АНО «Цифровая экономика» представила новый аналитический отчет «Эффективные отечественные практики на базе технологий искусственного интеллекта в обрабатывающей промышленности». Организация работала над исследованием совместно с Минпромторгом России, Минэкономразвития России и другими партнерами, ведущими цифровыми компаниями России, вошедшими в экспертную группу. В представлении итогов отчета приняли участие генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко и директор направления «Цифровая трансформация отраслей» Алексей Сидорюк.

Согласно исследованию, сегодня уровень внедрения ИИ в России в 3 раза ниже, чем в мире. Более 20 процентов российских компаний в ключевых отраслях уже используют технологии искусственного интеллекта в своей деятельности. Результатом внедрения стали позитивные бизнес-эффекты на экономическом и социальном уровне. Однако, многие компании в связи с низкой информированностью о возможностях применения, даже не предполагают о влиянии технологии на бизнес-процессы. Повышение информированности об удачных реализациях помогут представителям предприятий перестать видеть в искусственном интеллекте опасность и начать его применять.

«Сегодня существует кратный разрыв в России и мире по уровню внедрения ИИ. Тут важно отметить, что сейчас технологии ИИ внедряются очень неравномерно. При этом ИИ в промышленности – одно из самых перспективных направлений. Оно уже принесло компаниям, внедряющим такие технологии, пятипроцентный рост рентабельности. Эксперты отмечают, что внедрение технологий ИИ может сыграть ключевую роль в росте ВВП страны на 1 процент уже к 2025 году. В 2020 году средний уровень внедрения ИИ-решений в мире составил 54 процента, в то время, как в России в 2021 году этот показатель был зафиксирован на уровне 21 процента. И вот главный вывод: да, мы отстаем в моменте, но обладаем большим потенциалом в ближайшем будущем. В нашей стране есть сотни тысяч талантливых специалистов, которые умеют создавать ИИ-решения, есть компании-первопроходцы, которые уже активно используют технологии искусственного интеллекта, есть опыт внедрения таких решений. Поэтому крайне важно как для бизнеса, так и для государства наращивать ИИ-компетенции в промышленности, исследовать лучшие кейсы и практики применения. В нашем отчете мы собрали лучшие кейсы и хотим рассказать о них», — поделился Сергей Плуготаренко.

АНО «Цифровая экономика» выделила несколько основных трендов применения ИИ технологий в промышленности, среди которых в большей степени проявляются:

применение компьютерного зрения для контроля качества на производстве и обеспечения промышленной безопасности;

использование рекомендательных систем на базе ИИ в различных производствах;

развитие роботизированных технологий.

Определение тенденций и состояния отрасли стало мотивом для разработки кейсбука. Основная цель отчета - познакомить представителей промышленных предприятий, ФОИВов, цифрового бизнеса с успешными практиками применения технологии искусственного интеллекта в промышленности, а также продемонстрировать позитивные эффекты от реализации. В процессе создания кейсбука более 60 решений попали в лонг-лист, из которых 25 лучших вошло в итоговый перечень, отобранный экспертами. Основным источником стал проект «Цифробанк», где собраны лучшие кейсы цифровизации от отечественных компаний, в том числе с применением технологии искусственного интеллекта, а также находящиеся в открытом доступе базы ИИ-решений AI-Russia, ICT.Moscow, АЛРИИ и другие.

«По состоянию на конец 2021 года в сфере промышленности только 16 процентов компаний занимались внедрением искусственного интеллекта. В мире этот показатель в несколько раз выше. При этом стимулирование внедрения даже 2–3 типов решений может радикально улучшить ситуацию в отрасли за счет эффекта низкой базы, обеспечить экономический эффект для собственников предприятий и рост ВВП страны в целом. В данном отчете подробно разобраны кейсы внедрения решений на базе ИИ-технологий с подтвержденным бизнес-эффектом в разрезе конкретных отраслей обрабатывающей промышленности. Благодарю партнеров отчета, которые за счет своей экспертизы помогли существенно улучшить качество отчета и даже поучаствовали в роли авторов отдельных разделов. Надеюсь, что совместно с коллегами из Минпромторга России мы сможем стимулировать внедрение ИИ на уровне предприятий и организаций, что в конечном счете скажется на росте производительности труда и повышении эффективности нашей промышленности в целом», - прокомментировал Алексей Сидорюк.

Статистика и успешность кейсов доказывает, что искусственный интеллект - это путь к снижению затрат, увеличению выработки и персонифицированности продуктов. Его внедрение во многом принесет пользу как институтам и организациям, так и гражданам. Поэтому, в ближайшем будущем необходимо поддерживать и подстегивать разработку ИИ-решений. Разработанный АНО «Цифровая экономика» кейсбук - это первый шаг на пути к повышению количества внедренных решений в промышленной отрасли.

