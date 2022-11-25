На Украине заявили о разработке системы импорта электроэнергии из Европы

Глава «Укрэнерго» Кудрицкий заявил о разработке системы импорта электроэнергии из Европы

На Украине разрабатывают систему импорта электроэнергии из Европы в республику. Об этом пишет издание «УНН» со ссылкой на главу национальной энергетической компании (НЭК) «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого.

«Энергосистема Евросоюза способна помочь нам в трудный момент, и она это делает. По коммерческому импорту — это технически возможно. "Укрэнерго" обеспечивает возможность такого импорта в объеме 500 МВт и даже 600 МВт», — сказал он.

Кудрицкий уточнил, что необходимы специальные механизмы для обеспечения подобного импорта, так как стоимость электричества в Европе больше, чем на Украине. По его словам, данную систему уже начали разрабатывать.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что практически все регионы страны продолжают испытывать серьезные проблемы с электроснабжением. Как он утверждает, ситуация остается сложной. Украинский глава отметил, что каждый час к электроэнергии подключают новых потребителей.