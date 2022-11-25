Мать двух участников спецоперации высказалась о Кадырове на встрече с Путиным

Мать двух участников СВО из Чечни Агуева заявила, что гордится главой региона Кадыровым

Мать двух чеченских военнослужащих, находящихся в зоне спецоперации на Украине, Жарадат Агуева в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным высказалась о главе Чечни Рамзане Кадырове. Соответствующий эпизод беседы опубликовали журналисты кремлевского пула РИА Новости в Telegram.

Агуева заявила, что руководитель региона обеспечивает всем необходимым не только ушедших на фронт бойцов, но также помогает их женам и детям. «Наш президент лучше всех, мне кажется. Я горжусь им. Спасибо вам тоже, Путин», — добавила участница мероприятия.

Как отмечает портал «Чечня сегодня», два сына Агуевой — командир батальона «Запад — Ахмат» Исмаил Агуев и начальник Курчалоевского РОВД Рустам Агуев — участвуют в боевых действиях на Украине. Известно, что еще один ее сын пропал без вести во время второй чеченской военной кампании.

25 ноября Путин провел встречу с матерями военнослужащих. По словам президента, власти разделяют боль утраты с теми, кто потерял сыновей во время боевых действий. «Сделаем все, что от нас зависит, для того, чтобы вы чувствовали плечо рядом с собой», — добавил он.

