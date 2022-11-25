Путин анонсировал встречу с Кадыровым
Президент России Путин проведет 25 ноября встречу с главой Чечни Кадыровым
Президент России Владимир Путин проведет в пятницу, 25 ноября, рабочую встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Об этом сообщил глава государства в ходе встречи с матерями военнослужащих, передает ТАСС.
«С Рамзаном Ахматовичем мы сейчас увидимся. У меня с ним рабочая встреча», — сообщил он. По его словам, нормализация ситуации в Чечне — это заслуга чеченского народа и первого президента республики Ахмата-Хаджи Кадырова.
О подробностях предстоящей встречи Путин не сообщил.
В августе сообщалось, что Путин и Кадыров встретились в Сочи и поговорили о положении дел в Чечне. Первостепенными пунктами обсуждения стали вопросы и возможности социально-экономического развития региона, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.