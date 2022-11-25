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19:04, 25 ноября 2022Россия

Путин анонсировал встречу с Кадыровым

Президент России Путин проведет 25 ноября встречу с главой Чечни Кадыровым

Фото: Александр Щербак / POOL / РИА Новости

Президент России Владимир Путин проведет в пятницу, 25 ноября, рабочую встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Об этом сообщил глава государства в ходе встречи с матерями военнослужащих, передает ТАСС.

«С Рамзаном Ахматовичем мы сейчас увидимся. У меня с ним рабочая встреча», — сообщил он. По его словам, нормализация ситуации в Чечне — это заслуга чеченского народа и первого президента республики Ахмата-Хаджи Кадырова.

О подробностях предстоящей встречи Путин не сообщил.

В августе сообщалось, что Путин и Кадыров встретились в Сочи и поговорили о положении дел в Чечне. Первостепенными пунктами обсуждения стали вопросы и возможности социально-экономического развития региона, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Варвара Кошечкина
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