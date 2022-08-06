Путин и Кадыров обсудили возможности развития Чечни

Песков заявил, что Путин и Кадыров обговорили социально-экономическое развитие Чечни

Президент России Владимир Путин встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым и обсудил с ним социально-экономическое развитие республики. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Уточняется, что на встрече в Сочи шел разговор о положении дел в Чечне. Прежде всего российские политики обговорили вопросы социально-экономического развития региона.

Ранее глава Чечни рассказал, как смог пообщаться с турецким министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу и лидером национальной разведывательной организации страны Хаканом Фиданом во время переговоров в Сочи. Чавушоглу, по словам Кадырова, надеется на дальнейшее развитие отношений и контактов после состоявшегося разговора. Сам же глава Чечни верит, что обе стороны только выиграют от совместных начинаний.

Переговоры лидеров России и Турции состоялись в пятницу, 5 августа. Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган говорили о ключевом значении доверительных отношений Москвы и Анкары для достижения стабильности в мире. Новая встреча президентов длилась более четырех часов.