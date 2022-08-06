Кадыров рассказал о знакомстве с Чавушоглу в Сочи

Глава Чечни Кадыров рассказал о знакомстве с Чавушоглу на переговорах Путина и Эрдогана

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал, что ему удалось пообщаться с турецким министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу и лидером национальной разведывательной организации страны Хаканом Фиданом во время переговоров в Сочи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Комментарий о знакомстве он оставил в Telegram-канале.

Кадыров подчеркнул, что его пригласили в Анкару для обсуждения вопросов сотрудничества. «У нас состоялась неофициальная насыщенная и продуктивная беседа, в ходе которой мы пришли к единому мнению о необходимости налаживания тесного сотрудничества между Турцией и Чеченской Республикой в различных вопросах», — написал он.

Чавушоглу, по словам Кадырова, выразил надежду на дальнейшее развитие отношений и контактов после состоявшегося разговора. Сам же глава Чечни не усомнился в том, что обе стороны только выиграют от совместных начинаний.

Двусторонние переговоры в узком формате между лидерами России и Турции состоялись 5 августа. Лидеры обсудили ключевое значение доверительных отношений Москвы и Анкары для достижения международной стабильности. Встреча длилась более четырех часов.