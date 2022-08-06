Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Кадыров рассказал о знакомстве с Чавушоглу в Сочи

Глава Чечни Кадыров рассказал о знакомстве с Чавушоглу на переговорах Путина и Эрдогана

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал, что ему удалось пообщаться с турецким министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу и лидером национальной разведывательной организации страны Хаканом Фиданом во время переговоров в Сочи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Комментарий о знакомстве он оставил в Telegram-канале.

Кадыров подчеркнул, что его пригласили в Анкару для обсуждения вопросов сотрудничества. «У нас состоялась неофициальная насыщенная и продуктивная беседа, в ходе которой мы пришли к единому мнению о необходимости налаживания тесного сотрудничества между Турцией и Чеченской Республикой в различных вопросах», — написал он.

Чавушоглу, по словам Кадырова, выразил надежду на дальнейшее развитие отношений и контактов после состоявшегося разговора. Сам же глава Чечни не усомнился в том, что обе стороны только выиграют от совместных начинаний.

Двусторонние переговоры в узком формате между лидерами России и Турции состоялись 5 августа. Лидеры обсудили ключевое значение доверительных отношений Москвы и Анкары для достижения международной стабильности. Встреча длилась более четырех часов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Володин предложил установить дни покаяния США перед человечеством
Национальные языки России осложнили дешифровку для ВСУ и Запада
В США заявили о несоразмерности визита Пелоси и военных маневров Китая
Священник порекомендовал утолять жажду в жару разбавленным вином
В США встревожились созданным Россией для Ирана спутником
В ДНР заявили об очередном обстреле Донецка минами «Лепесток» со стороны ВСУ
Кадыров рассказал о знакомстве с Чавушоглу в Сочи
«Оранжевый» уровень опасности объявлен в Москве из-за жары
Дацик оценил победу над Монсоном фразой «зачем убивать депутата»
В Китае заявили о готовности не дать США вернуть мир к закону джунглей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.