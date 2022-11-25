Информацию об убитых российскими военными жителях Херсона опровергли

В Херсоне опровергли информацию об убитых российскими военными мирных жителях

Информацию о том, что российские военные убили 432 мирных жителя Херсона, опровергли.

Генпрокурор Украины Андрей Костин в эфире национального телемарафона «Единые новости» сообщил, что на перешедших под контроль Вооруженных сил Украины (ВСУ) территориях Херсонской области были обнаружены камеры пыток и тела 432 убитых мирных граждан — украинские власти предполагают, что они могли стать жертвами российских военных. По словам генпрокурора Украины, следователи также обнаружили девять помещений, в которых проводились пытки.

Доказательств смерти мирных жителей, а также свидетельства, подтверждающие ответственность Вооруженных сил России (ВС РФ) за случившееся не приводятся. Кроме того, на территорию, где, по словам Костина, были обнаружены тела и камеры, не пускают журналистов, так как она сильно заминирована.

Внештатный помощник врио губернатора Херсонской области Александр Малькевич назвал эти сведения взбросом киевских властей. «К сожалению, наши прогнозы или предостережения, что режим Зеленского планирует Бучу 3.0 или Бучу 4.0, сбываются. Вброс идет скоординировано, это совместная работа СБУ и "неполживых" западных журналистов», — сказал он. Власти области, по словам Малькевича, ждут независимого участия экспертов из международного правозащитного движения.

Малькевич также сообщил, что украинские силовики убили не менее 100 гражданских в Херсоне, еще около 200 пропали без вести. По его словам, украинская сторона задержала уже несколько сотен мирных жителей и, вероятнее всего, будет использовать их для обмена на своих пленных.

Информация о найденных в Херсоне телах 432 мирных граждан, убитых российскими военными, получила распространение преимущественно в украинских СМИ.

