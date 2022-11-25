В России отреагировали на призыв к дерусификации Бишкека

Депутат Новиков назвал призыв к дерусификации Бишкека «ударом по исторической памяти»

Призыв к дерусификации Бишкека — это удар по исторической памяти, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Так в беседе с «Лентой.ру» он отреагировал на призыв спикера парламента Киргизии.

Ранее спикер парламента Киргизии Нурлан Шакиев во время выступления на общенародном съезде заявил, что властям Бишкека следует в экстренном порядке дерусифицировать названия районов города, изменив их в соответствии с государственным языком. Сейчас в состав Бишкека входят Первомайский, Октябрьский, Ленинский и Свердловский районы.

Я бы на месте российского руководства подумал о шаге неконфрантационного реагирования, чтобы выразить свою позицию, связанную с неудовлетворенностью такого рода решениями Дмитрий Новиков депутат Госдумы

«Я бы рассматривал это как рецидив того антисоветизма, который мы периодически наблюдаем на всем пространстве бывшего Советского Союза. И даже на территории России. Хотя на первый взгляд пришло осознание необходимости уважительно относиться ко всем историческим периодам, тем не менее мы тоже сталкиваемся с такого рода проявлениями, когда региональные чиновники начинают заниматься то перемещением памятников Ленину, то переименованием улиц», — сообщил Новиков.

Ничего хорошего в этом нет, потому что любое проявление антисоветизма, любая война с нашим общим историческим прошлым — это удар по исторической памяти, убежден депутат.

«Впереди столетие образования СССР. Киргизия была одной из тех Республик, которые существовали в рамках СССР. В этом смысле сохранение советских названий — это сохранение памяти о тех поколениях советских людей, которые участвовали в социалистическом строительстве, строили мощные заводы, обустраивали свою жизнь, свою территорию. Так что это тупик, вне зависимости от того, где бы это не происходило», — сказал Новиков.

С таких, на первый взгляд, мелочей начинаются очень серьезные негативные процессы, и лучше прекращать их на самой ранней стадии Дмитрий Новиков депутат Госдумы

Последние выборы в парламент Киргизии прошли в ноябре 2021 года. После утверждения итогов оказалось, что впервые в истории страны в законодательный орган не прошел ни один русский кандидат. Среди других национальных меньшинств в нем оказались три депутата от дунган и по одному от узбеков и таджиков.