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00:49, 25 ноября 2022Россия

В России предложили увеличить пособие при рождении ребенка

Депутат Нилов: ЛДПР предложила увеличить до 30 тысяч рублей пособие при рождении ребенка

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

ЛДПР предложила увеличить размер единовременного пособия при рождении ребенка до 30 тысяч рублей. Об этом сообщил член партии, депутат Госдумы Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.

Фракцией предлагается внести изменения в закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей». Согласно им, «размер единовременного пособия при рождении ребенка повышается до 30 тысяч рублей».

Авторы законопроекта отметили, что сейчас размер единовременного пособия при рождении ребенка с учетом проведенных индексаций составляет 20 472 рубля 77 копеек.

«Рождение малыша всегда связано с большими расходами. И один из лучших подарков, который можно сделать мамам», — заявил парламентарий, подчеркнув, что увеличение вводится в преддверии Дня матери.

«Регулярная индексация пособия и его повышение станет сигналом семьям, особенно молодым: государство готово оказать им реальную поддержку в деле создания семьи, рождения и воспитания детей», — отметил один из инициаторов, депутат Борис Пайкин.

22 ноября Госдума приняла во втором чтении законопроект, который приостанавливает действие норм закона о прожиточном минимуме. Это нужно, чтобы установить прожиточный минимум в 2023 году исходя из прогнозируемой границы бедности. Его размер составит 14 375 рублей

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Юлия Мискевич
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