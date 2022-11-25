Девушка сделала татуаж губ и сравнила их с одной частью тела обезьяны

TikTok-блогерша Мелисса О'Каллаган на неделю осталась с отеком губ после татуажа

Блогерша Мелисса О'Каллаган сделала татуаж губ и сравнила их с частью тела обезьяны. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

В начале видео девушка показала свою внешность до процедуры, а затем продемонстрировала результат работы мастера. На размещенных кадрах видно, что она осталась с отеком губ, которые увеличились в размерах и приобрели насыщенный вишневый оттенок. «Столько всего проносится у меня в голове. Вспоминается зад павиана», — прокомментировала она преображение.

В завершение О'Каллаган предстала перед камерой после восстановительного периода. Юзерша пояснила, что отек сохранялся в течение недели. Так, за данное время с губ сошел старый кожный покров, а их цвет стал менее ярким.

В сентябре сообщалось, что блогерша Молли Макманус сделала популярную косметологическую процедуру и осталась с гематомой в виде усов.