Мошенники убедили пожилую москвичку продать ее единственное жилье

Мошенники убедили пожилую москвичку продать ее единственную квартиру на проспекте Мира

Мошенники убедили пожилую женщину продать им ее единственную квартиру в Москве. Внимание на инцидент обратил Telegram-канал Mash.

Объект расположен на проспекте Мира, из окон открывается вид на памятник «Рабочий и колхозница». В сентябре 2022 года мошенники пришли к 78-летней пенсионерке, представились сотрудниками Следственного комитета и сообщили ей, что квартиру заложили мошенники. Они заверили женщину, что единственный выход сохранить недвижимость — срочно продать ее.

После этого мошенники пригласили черного риелтора, оценившего объект в 12 миллионов рублей, тогда как на рынке его средняя стоимость находится на уровне минимум 20 миллионов рублей. Затем вместе с москвичкой они отправились к реальному нотариусу, чтобы переоформить документы.

Впоследствии мошенники отправили женщину на отдых в санаторий, а когда она приехала обратно, они поменяли замки на дверях и перестали отвечать на телефонные звонки. В результате пенсионерка обратилась в полицию, которая занялась расследованием дела.

В ноябре стало известно о том, что в Приморье экс-депутат в период с января 2016-го по декабрь 2017 года мужчина убедил знакомую продать ему трехкомнатную квартиру в городе Фокино, пообещав ей, что за вырученные деньги она сможет приобрести двухкомнатную квартиру себе и однокомнатную — сыну. В результате он оценил объект с реальной рыночной стоимостью в два и более миллиона рублей в 850 тысяч рублей, затем приобрел сыну потерпевшей жилье за 300 тысяч рублей, а остальные деньги забрал себе.