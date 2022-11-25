Ректор ВГИКа опроверг сообщения о госпитализации

Ректор ВГИКа Владимир Малышев опроверг сообщения о госпитализации

Ректор Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова Владимир Малышев опроверг сообщения о госпитализации. Его слова цитирует РИА Новости.

Профессор заявил, что работает и вполне здоров. «Слухи о моей тяжелой болезни несколько преувеличены, я вполне здоров, работаю», — пояснил Малышев.

Ранее сообщалось, что ректора ВГИКа госпитализировали в Москве. Как отмечал Mash, у Малышева диагностировали коронавирус. Уточнялось также, что у академика сохранялась высокая температура, и ему назначили противовирусные препараты.