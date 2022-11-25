Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:53, 25 ноября 2022Россия

Депутаты Госдумы откажутся от бонусных миль ради помощи Донбассу

«Ведомости»: депутаты Госдумы откажутся от бонусных миль «Аэрофлота» ради помощи Донбассу
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Сергей Булкин / News.ru / Global Look Press

Госдума договорилась с «Аэрофлотом» о взаимодействии для помощи беженцам из Донбасса и российским военным. Об этом в пятницу, 25 ноября, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в нижней палате российского парламента.

По их данным, депутатам разослали письмо, в котором говорится об акции, в рамках которой парламентарии откажутся от миль, накопленных в ходе авиаперелетов по программе «Аэрофлот-бонус», в гуманитарных целях на нужды Донбасса.

«По мере пополнения бонусного счета уполномоченный член фракции связывается с департаментом "Аэрофлот-бонус" и определяет товары в соответствии с каталогом, представленным ПАО "Аэрофлот", после чего осуществляется отправка гуманитарной помощи в регионы Донбасса», — говорится в письме.

После начала в России частичной мобилизации спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов поехать в зону спецоперации. По его словам, все, кто соответствует требованиям призыва, должны отправиться на СВО. Тогда он отмечал: что в Донбассе уже находятся некоторые парламентарии — он привел в пример депутатов Госдумы Виктора Водолацкого, Дмитрия Саблина, Ахмеда Догаева и Адама Делимханова, возглавляющего добровольцев из Чечни.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Путин потребовал увеличить производство военной техники
Греция заменит российское вооружение на натовское
Британские медсестры выйдут на забастовку
Депутаты Госдумы откажутся от бонусных миль ради помощи Донбассу
Россияне поддержали идею сделать 31 декабря выходным навсегда
Воздушную тревогу объявили в восточной части Украины
Песков ответил на вопрос о встрече Путина с военкорами
Аналитик предрек новый скачок доллара
Песков рассказал о темах встречи Путина с матерями военнослужащих
В России вырос спрос на покупку автосервисов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.