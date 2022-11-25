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14:17, 25 ноября 2022Бывший СССР

В Молдавии назвали число желающих видеть страну в НАТО

CBS-AXA: только 22 процента жителей Молдавии хотят видеть страну в НАТО

Фото: Eric Thayer / Reuters

Только 22 процента жителей Молдавии хотят видеть страну в НАТО. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного представителями Центра социологических исследований и маркетинга CBS-AXA и Института развития и социальных инициатив (IDIS) Viitorul, передает молдавское издание NewsMaker.

Так, если бы в ближайшее воскресенье состоялся референдум, то вступление в НАТО поддержали бы 22,4 процента граждан, 54,5 процента опрошенных считают, что республика должна сохранять нейтралитет и не присоединяться к альянсу. Еще 23,1 процента заявили, что не определились с ответом. В опросе участвовали 1 015 человек, погрешность составляет 3 процента.

Кроме того, специалисты назвали число людей, желающих объединения Молдавии и Румынии — в поддержку такой идеи высказались 47,4 процента, против — 57,5.

Ранее председатель Европарламента Роберта Метсола заявила, что Молдавия должна стать частью дополняющего НАТО оборонного союза. Она также заявила, что Европа будет помогать республике в вопросах энергетической безопасности и диверсификации энергетических ресурсов, а также в борьбе с дезинформацией.

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Алевтина Запольская
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