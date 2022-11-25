Импортные перевозки в Россию резко сократились

FESCO: российский рынок контейнерных перевозок сократился на 15,8% за десять месяцев

По итогам января-октября 2022 года российский рынок контейнерных перевозок снизился на 15,8 процента в годовом выражении, до 4,54 миллиона TEU (двадцатифутовый эквивалент, условная единица измерения вместимости грузовых транспортных средств). Об этом РИА Новостям сообщила транспортная группа FESCO.

Резко сократился объем импортных и экспортных отправок — на 14 процентов, до 1,692 миллиона TEU, и на 23 процента, до 1,312 миллиона TEU, соответственно. За десять месяцев транзит упал на 23 процента, до 622 тысяч единиц, а внутренние отправки, наоборот, выросли, достигнув 919 тысяч единиц.

В октябре падение рынка составило 16,3 процента, за месяц перевозки сократились до 471 тысячи TEU. Несмотря на то, что импортные отправки также снизились год к году, в месячном выражении показатель вырос на 12 процентов. Также относительно сентября увеличились показатели внутренних перевозок.

Экспортные отправки сократились на 30 процентов по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, однако отправки через порты Дальнего Востока выросли более чем в два раза. Компания отметила сильный рост перевозок в Белоруссию — в октябре они увеличились на 122 процента в годовом выражении.

Контейнерный рынок России включает в себя внешнеторговый и транзитный контейнерооборот портов страны, внешнеторговый и транзитный контейнерооборот сухопутных переходов на сети РЖД, внутрироссийские перевозки контейнеров по сети РЖД и каботажные перевозки.

В конце мая, когда также было зафиксировано сокращение рынка, в «РЖД Бизнес Актив» (контейнерный оператор компании) рассказали, что грузы были резко переориентированы с запада на восток. Представители компании рассчитывали, что с третьего квартала перевозки начнут восстанавливаться на фоне снижения ключевой ставки ЦБ и удешевления заемного финансирования, нивелирования дефицита контейнеров путем их закупки и привлечения из Китая, частичного восстановления импорта и транзита вследствие снятия китайских локдаунов и перезаключения контрактов с учетом новых курсов валют и других факторов.