В России нашли замену квартирам

ВТБ: частные дома в России стали в полтора раза популярнее квартир

Частные дома в России стали популярнее квартир. О том, что жилью в многоквартирных зданиях нашли замену, сообщает РИА Новости со ссылкой на ВТБ.

Согласно прогнозу, по итогу 2022 года площадь введенных в эксплуатацию индивидуальных жилых домов составит 60 миллионов квадратных метров — это в полтора раза больше объема ввода многоквартирных зданиях. На долю введенных частных домом придется 62 процента против 38 процентов у многоквартирных. В 2021 году соотношение составляло 54 процента против 46 процентов.

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, 40 процентов планирующих поменять жилищные условия в ближайшие пять лет семей задумываются о покупке или строительстве частного дома. За 10 месяцев 2022 года уже введено на 10 процентов больше индивидуального жилья, чем за весь 2021 год, когда объем частного строительства впервые превысил многоквартирное.

Ранее в ноябре сообщалось, что с начала года в Новой Москве были построены и введены в эксплуатацию частные дома общей площадью 750 тысяч квадратных метров. Показатель оказался на 55 тысяч «квадратов» больше, чем за весь 2021 год. Рост строительства такого жилья связывают с развитием ипотеки в сегменте, выгодой приобретения частного дома и переходом на удаленный режим работы.