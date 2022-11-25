В Дании опубликовали видео со взорвавшейся частью «Северного потока-2»

TV 2/Bornholm: подводный беспилотник снял взорвавшуюся часть «Северного потока-2»

Подводный беспилотник заснял на видео взорвавшуюся часть газопровода «Северного потока-2» на дне Балтийского моря. Видео показали в эфире телеканала TV 2/Bornholm.

Сообщается, что канал несколько недель ждал разрешения от Датского морского управления на съемки. Оно было получено 24 ноября. Оператор подводного дрона потратил около пяти часов на поиск места происшествия, чтобы снять на камеру части взорванного трубопровода.

О масштабных разрушениях на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» стало известно в конце сентября, после чего выяснилось, что в районе утечек были зафиксированы взрывы. В октябре в «Газпроме» уточнили, что поврежденные нитки газопроводов на большом протяжении заполнены морской водой.