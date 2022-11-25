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10:56, 25 ноября 2022Россия

В российском океанариуме за два месяца умерли акула-зебра и дельфин

В океанариуме в Приморье умерли редкая акула-зебра и дельфин, возбуждено дело

Фото: Telegram-канал Amur Mash

В океанариуме в Приморском крае за два месяца умерли редкая акула-зебра и дельфин. Об этом сообщается в Telegram-канале Amur Mash.

По данным издания, акула была представителем вида, впервые родившегося в России. Особь прожила всего год. Кроме того, в приморском океанариуме погибли три ската стоимостью один миллион рублей каждый.

Специалисты предположили, что причиной смерти млекопитающих и рыб стали проблемы с системами жизнеобеспечения в бассейнах. Приморская прокуратура уже находила в работе океанариума нарушения, возбуждено уголовное дело.

В августе посетители приморского океанариума сняли на видео окровавленного дельфина, выступающего в шоу. Директор учреждения тогда объяснил произошедшее дракой самцов. Россиянин признал, что выпускать больных дельфинов на шоу было недопустимо.

После случившегося билеты на шоу с дельфинами по-прежнему продавались.

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Анна Щербакова
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В российском океанариуме за два месяца умерли акула-зебра и дельфин
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