Названы особенности ведения боевых действий зимой

Военный политолог Перенджиев перечислил трудности в ведении боевых действий зимой

В зимний период военным приходится сталкиваться с рядом особенностей при ведении боевых действий: это сложности с маскировкой, необходимость изменения тактики наступлений, передвижений войск, сокращение скорости и прочим. Об этом «Ленте.ру» рассказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

«В ведении боевых действий зимой много сложностей. Требуются, например, дополнительные средства для обогрева, укрытия. Необходимо маскировать технику, вооружения. С другой стороны, зимой нет слякоти, а еще проще преодолевать водные рубежи, если, конечно, водоемы хорошо промерзли, ведь в противном случае есть риск провалиться под лед», — напомнил Перегджиев.

Существуют, по его словам, и более бытовые особенности: многие автомобилисты знают, как сложно порой бывает завести машину зимой. То же справедливо и для военной техники. Это касается и езды по бездорожью — здесь замедляется скорость, что осложняет передвижение войск.

«Приходится менять тактику передвижения. А еще намного труднее вести разведку, ведь зимой нет "зеленки", как летом, — труднее маскироваться. Это не значит, конечно, что маскироваться совсем нельзя. Можно, это у нас освоено еще со времен Великой Отечественной войны, но это сложнее», — заметил военный политолог.

Украинской армии, как он отметил, зимой тоже придется непросто. В частности, речь идет об иностранных военных, которые привыкли к боевым действиям в более теплом климате.

«Они привыкли действовать на Ближнем Востоке, в теплых странах. Исключение составляют разве что поляки, а вот те же американцы привыкли к более комфортным условиям», — считает Перенджиев.

Ранее стало известно, что глава Минобороны Великобритании Уоллес призвал Украину нарастить военное наступление зимой. Министр заявил, что Украине нужно «продолжать оказывать давление, сохранять импульс». Он напомнил, что западные страны передали украинской армии более 300 тысяч единиц снаряжения для ведения боевых действий в условиях зимы. По словам Уоллеса, он разговаривает с украинскими партнерами практически ежедневно.