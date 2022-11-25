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23:28, 25 ноября 2022Россия

Путин рассказал о не желающих жить как в Париже россиянах

Президент РФ Владимир Путин заявил, что многие россияне не желают жить «как в Париже»

Фото: Pavel Bednyakov / Reuters

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с матерями военных, участвующих в специальной военной операции на Украине, рассказал, почему многие россияне не желают жить «как в Париже». Об этом пишет РИА Новости.

По словам российского лидера, после распада Советского Союза многим гражданам «казалось, что сейчас начнется сладкая жизнь, завтра мы будем жить, как в Париже или еще где-то».

Ранее Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам призвал повысить продолжительность жизни в стране до 78 лет к 2030 году. Он отметил, что продолжительность жизни россиян уже превысила 73 года, назвав этот результат хорошим. «Важно устойчиво двигаться к поставленной цели — росту продолжительности жизни в России до 78 лет», — отметил президент.

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Марина Совина
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