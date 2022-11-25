Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:22, 25 ноября 2022Россия

Стало известно о заблокированных людях в горящем московском ТЦ

В московском ТЦ «Елоховский пассаж» во время пожара оказались заблокированы люди

Кадр: Telegram-канал «Московские новости»

В московском ТЦ «Елоховский пассаж» во время пожара оказались заблокированы несколько человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«Внутри одного из помещений заблокированы люди. Пожарные принимают меры к их спасению», — сказал собеседник агентства.

О возгорании на первом этаже ТЦ «Елоховский пассаж» стало известно 25 ноября. Позднее в главном управлении МЧС подтвердили информацию о пожаре.

Ранее в Новом Уренгое загорелся гараж с заполненным топливом бензовозом. Пожару присвоен повышенный ранг сложности. В соцсетях также публикуют кадры с места, на которых видно, как над зданием поднимается огромный столб густого серого дыма.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Путин обратился к матерям военнослужащих
Появилось видео установки тренера Саудовской Аравии в перерыве игры с Аргентиной
Мошенники убедили пожилую москвичку продать ее единственное жилье
Россияне назвали самые популярные подарки на День матери
Стало известно о переходе Кудрина из Счетной палаты в «Яндекс»
64-летний персональный тренер назвала лучшее время дня для спорта
Диетолог заявила о важности подсчета калорий с детства
В VK поздравят всех матерей
Житель Киева рассказал о ситуации со светом в городе
Ставший виновником смертельного ДТП с младенцем водитель «Газели» получил срок
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.