Стало известно о заблокированных людях в горящем московском ТЦ

В московском ТЦ «Елоховский пассаж» во время пожара оказались заблокированы люди

В московском ТЦ «Елоховский пассаж» во время пожара оказались заблокированы несколько человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«Внутри одного из помещений заблокированы люди. Пожарные принимают меры к их спасению», — сказал собеседник агентства.

О возгорании на первом этаже ТЦ «Елоховский пассаж» стало известно 25 ноября. Позднее в главном управлении МЧС подтвердили информацию о пожаре.

Ранее в Новом Уренгое загорелся гараж с заполненным топливом бензовозом. Пожару присвоен повышенный ранг сложности. В соцсетях также публикуют кадры с места, на которых видно, как над зданием поднимается огромный столб густого серого дыма.