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11:03, 25 ноября 2022Россия

В российском городе загорелся гараж с заполненным топливом бензовозом

В Новом Уренгое загорелся гараж с заполненным топливом бензовозом

В Новом Уренгое загорелся гараж с заполненным топливом бензовозом. Об этом со ссылкой на экстренные службы в пятницу, 25 ноября, пишет ТАСС.

Пожару присвоен повышенный ранг сложности. В соцсетях также публикуют кадры с места. На них видно, как над зданием поднимается огромный столб густого серого дыма.

Уточняется, что в помещении находятся еще четыре автомобиля. Площадь пожара устанавливается, принимаются меры для ликвидации возгорания. О пострадавших не сообщается.

14 ноября в другом российском городе — Зеленограде — на территории заправочной станции в 16-м микрорайоне загорелась и взорвалась «Газель». ЧП произошло на улице Андреевка.

Евгения Куликова
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