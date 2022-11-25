После незащищенного секса у женщины началась аллергия на любимую еду мужа

В США у женщины началась аллергия на сперму мужа из-за его любимой еды

Жительница США приняла аллергию за грозящий бесплодием вагинит после незащищенного секса с мужем. Необычную историю о том, что у женщины после интимного контакта началась реакция на любимую еду супруга, рассказал медицинский журнал Annals of Allergy, Asthma & Immunology.

В научной работе описывается случай с парой из США, которая пыталась завести ребенка. Каждый раз, когда у супругов случался незащищенный секс, 28-летняя женщина ощущала жжение во влагалище. Неприятные симптомы она приняла за вагинит. Она знала, что заболевание может помешать зачатию ребенка, и решила обратиться к врачу.

Женщина рассказала, что, когда мужчина использовал презервативы, она не испытывала дискомфорта в интимной зоне. Врачи назначили ей комплекс обследований, однако он не выявил проблем со здоровьем. Тогда врачи предположили, что ее организм реагирует на сперму, а точнее — содержащиеся в ней возможные аллергены.

Методом исключения удалось установить, что именно вызывает неприятные ощущения после секса. Для этого из рациона мужчины один за другим убирали продукты, на которые чаще остальных встречается аллергия.

3 процентов взрослого населения в США (4,5 миллиона человек) страдает аллергией на арахис

В итоге выяснили, что у женщины аллергия на арахис и лесные орехи, которые ел ее муж. Врачи посоветовали ему отказаться орехов и только после этого пытаться завести ребенка.

Ранее стала известна история жительницы Великобритании, которая едва не умерла после заказа готовой еды на дом. Оказалось, что ресторан не указал, что обжаривал курицу на ореховом масле, вызвавшем у девушки сильный приступ аллергии.