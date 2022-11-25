Россиянам напомнили о возможности получить двойную пенсию

Доцент Семенова: некоторые пенсионеры получат выплату за январь в конце декабря

Пенсионеры, которым пенсия начисляется до 8 числа каждого месяца, получат выплату за январь 2023 года в конце декабря. О такой возможности для некоторых россиян рассказала доцент кафедры Государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Галина Семенова в беседе с агентством «Прайм».

Как объяснила доцент, это связано с тем, что в длинные январские праздники банки и почтовые отделения не работают. В связи с этим начисление и выплата пенсий происходит досрочно.

«Во-первых, длинные праздники, сотрудники этих служб не работают, во-вторых есть пенсионеры, которым пенсию приносят на дом с почты», — напомнила Семенова.

Россияне, которые получают пенсию после 8 числа, выплаты получат в срок, независимо от того, каким образом он ее получает — на карточку или по почте, резюмировала специалист.

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