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11:04, 25 ноября 2022Россия

Марат Хуснуллин посетил строительную площадку перинатального центра в Донецке

Вице-премьер Марат Хуснуллин посетил строительство перинатального центра в Донецке

Кадр: Telegram-канал «Марат Хуснуллин»

Вице-премьер Марат Хуснуллин посетил площадку в Донецке, где крупнейшее ярославское предприятие «Группа компаний «ЕКС» реализует строительство современного перинатального центра. Об итогах визита Марат Хуснуллин рассказал в своем тг-канале.

Медицинский центр строится по поручению президента РФ. Конечная мощность объекта 140 койко-мест. В 6-этажном здании разместятся родовые и операционные палаты, реанимация, отделение патологии беременности, отделение реанимации новорожденных, отделение выхаживания новорождённых и недоношенных детей, оснащенные самым современным оборудованием, и отделение катамнеза (отделение, котором наблюдаются новорожденные, в том числе недоношенные дети после выписки из стационара).

Выполнены работы подготовительного периода. На данном этапе строителями ЕКС разработан котлован — 36 000 кубометров. Завершено устройство бетонной подготовки. Ведутся работы по армированию и установке опалубки монолитной фундаментной плиты, стен и колонн подвала.

Максимальная мобилизация людей в пик строительства составит до 800 человек. Завершение строительно-монтажных работ запланировано на 2023 год.

Ранее, в мае текущего года, в Туле был введен в эксплуатацию перинатальный центр, построенный по данному проекту. В открытии принимал участие Алексей Дюмин.

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Татьяна Романова
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