Уничтожение украинского пикапа на марьинском направлении попало на видео

Бригада НМ ДНР уничтожила пикап с военными ВСУ на марьинском направлении

Видео: Telegram-канал Народной милиции ДНР

Бойцы 5-й бригады Народной милиции Донецкой народной республики (НМ ДНР) уничтожили пикап с военнослужащими Вооруженных сил Украины на марьинском направлении. Видео опубликовано в Telegram-канале пресс-службы НМ ДНР.

Отмечается, что автомобиль был обнаружен с помощью беспилотного летательного аппарата, после чего по нему незамедлительно был нанесен удар.

Ранее Министерство обороны России показало на видео, как российские многоцелевые истребители Су-35С уничтожили самолет Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО).